TBMM'de arbede! CHP'liler girişi kapattı, AK Partili vekiller tepki gösterdi

TBMM Sanayi Komisyonu toplantısı öncesinde arbede çıktı. CHP'li vekiller yolu kapatırken, AK Partili isimler ise duruma tepki gösterdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

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Toplantı öncesinde TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

O sırada CHP'li vekiller ise komisyon üyelerini engellemek isteyerek girişi kapattı. AK Partili Mustafa Varank başta olmak üzere birçok isim ise duruma tepki gösterdi. O anlarda arbede yaşandı.