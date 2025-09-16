Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Dev kayalar tehlike saçıyor! Köy yolları ve evler risk altında

Dev kayalar tehlike saçıyor! Köy yolları ve evler risk altında

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum Uzundere’de dağ yamacındaki dev kayalar, mahalleliyi tedirgin ediyor. Köy yolları, evler ve bahçeler risk altında; vatandaşlar muhtemel bir faciadan önce önlem alınmasını istiyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi’nde dağ yamacında oluşan çatlaklar ve kırıklar nedeniyle yerinden oynamaya başlayan dev kayalar, çevre halkında büyük endişeye yol açıyor.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Mahalleden geçen 7 köy yolunun yanı sıra bazı evler ve bahçeler, binlerce ton ağırlığındaki bu kayaların tehdit alanında bulunuyor. Her an yerinden kopma riski taşıyan kaya parçaları, hem ulaşımı hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

YARDIM BEKLİYORLAR

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Kemal Kaplanoğlu, "Bu kayalar başımıza düşmeden bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yolumuz da evlerimiz de ciddi risk altında" diyerek yetkililere seslendi.

Bölge halkı, olası bir felaket yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasını ve tehlikenin bertaraf edilmesini talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

