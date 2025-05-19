Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan kayalar, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Güzeloğlan Mahallesi'nde tarım arazilerinin ortasında yer alan kayalar, birçok figüre benzetiliyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken bozkırın ortasındaki kayalar, birçok kişi tarafından fil ailesine benzetiliyor.

Güzeloğlan Mahallesi sakinleri boyları yaklaşık 5 metreyi bulan ilginç kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor - 1. Resim

Adem Korkmaz isimli vatandaş, "Bunu çok merak eden oluyor. Bende doğa sevgilisi olarak doğaya meraklı olduğum için zaman zaman gelip burayı süzüyorum. Hayallerimi kurarak bir şeylere benzetmeye çalıştım. İki tane fil ve iki yavru fili andırıyor. Ufak tefek hayalini yapamadığım şeyler var içerisinde.

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor - 2. Resim

Sadece biz değil diğer yabancı insanlardan da gelip buraya bakanlar, ilgi duyanlar oluyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Henüz hala sırrı çözülebilmiş değil. Doğanın ortasında bir tepenin başında. Dikkat ederseniz alt taraftakiler doğal bir kaya üst taraftakiler ise kurma yapma kumla karıştırılmış gibi bir maddeyle yapılmış gibi duruyor. İlgililer baksınlar neyi andırıyor neyi temsil ediyor ne anlatıyor bizde bilmiyoruz" diye konuştu.

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor - 3. Resim

ÇOĞUNLUK FİLE BENZETİYOR

Kayaların farklı simgelere benzediğini söyleyen Ahmet Gürbüz, "Araziye gidip gelirken görüyoruz. Büyüklerimden duyduğum kadarıyla, önce bu fili andırıyor. Gördüğümüz gibi, bu büyük iki tane yavru. İki tane büyük fil, iki tane de küçük fil.

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor - 4. Resim

Bunlar bir şeyi andırıyor, kesinlikle andırıyor. Ama neyi andırıyor? İki büyük fil neyi andırıyor, iki küçük fil neyi andırıyor? Veya işte bu topaç neyi andırıyor? Kesinlikle bir şeyi andırıyor" şeklinde konuştu.

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor - 5. Resim

Sivas'taki esrarengiz kayaların sırrını çözen yok! Gören herkes aynı şeyi söylüyor - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rey Manaj'dan Rıza Çalımbay'a çok sert sözler! "Egosunu takımın önünde tuttu"Türkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yılda sadece 3 hafta yapılıyor! Doğal antibiyotik, yiyen hasta olmuyor - YaşamYılda sadece 3 hafta yapılıyor! Yiyen hasta olmuyor80 yıllık geleneği yaşatıyorlar! Saatlerce pişiriliyor... Yemek için sıraya girdiler - Yaşam80 yıldır aynı şeyi yapıyorlar! Sıraya girip...Bahçesinde karşılaştı, "Kanun namına teslim ol" deyince kaçırdı! - YaşamBahçesine giren tilkiye "Kanun namına teslim ol" dediBelediye Başkanının evini talan etti! Son mağdur Hüseyin Avni Coşkun Çebi oldu - YaşamSon mağdur Hüseyin Avni Coşkun Çebi olduSağanak ve dolu bir anda bastırdı, ilçeyi su bastı! - YaşamSağanak ve dolu bir anda bastırdı, ilçeyi su bastı!Bodrum'da denizin dibinden tonlarca atık çıkarıldı! - YaşamBodrum'da denizin dibinden tonlarca atık çıkarıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...