Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Devlet arazisinde kaçak maden açıp, krom çıkardılar! Jandarma suçüstü bastı

Devlet arazisinde kaçak maden açıp, krom çıkardılar! Jandarma suçüstü bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Devlet arazisinde kaçak maden açıp, krom çıkardılar! Jandarma suçüstü bastı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devlete ait bir araziye kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler kapsamında kırsal bir bölgede ocak tespit edildi.

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Çalışma kapsamında, izinsiz olarak devlet arazisinde kaçak kazı yaparak maden ocağı açtıkları ve krom madeni çıkarttıkları belirlenen A.D, M.F. ile F.D. suçüstü yakalandı.

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursalılar güne zamla uyandı! İşte yeni toplu taşıma ücretleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Kıskançlık" sebebiyle darbedilmişti! Talihsiz kadından 22 gün sonra acı haber - 3. SayfaTalihsiz kadından 22 gün sonra acı haberKadın sürücünün yolunu kesti! Aracın camına vurdu - 3. SayfaKadın sürücünün korku dolu anlarıBuna yürek dayanmaz… Gelinin düğün günü, kardeşinin ölüm günü oldu - 3. SayfaDüğün günü, kardeşinin ölüm günü olduSite sakini ile yönetim birbirine girdi! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaYine aynı site! Bıçaklı kavga kameradaTaksiciye kaskla saldırdı, dayağı yiyince neye uğradığını şaşırdı! Trafikte dehşet kamerada - 3. SayfaSaldırdı, dayak yemekten zor kurtuldu!Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı - 3. SayfaYunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...