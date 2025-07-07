Devlet arazisinde kaçak maden açıp, krom çıkardılar! Jandarma suçüstü bastı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devlete ait bir araziye kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler kapsamında kırsal bir bölgede ocak tespit edildi.

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EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Çalışma kapsamında, izinsiz olarak devlet arazisinde kaçak kazı yaparak maden ocağı açtıkları ve krom madeni çıkarttıkları belirlenen A.D, M.F. ile F.D. suçüstü yakalandı.

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.