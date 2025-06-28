Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Oltu'daki maden göçüğünde 3 kişi ölmüştü! Bakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı

Oltu'daki maden göçüğünde 3 kişi ölmüştü! Bakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Maden Kazası, Oltu, Erzurum, Türkiye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Tunç, Erzurum'daki maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Taş Ocağı’nda göçük meydana gelmiş, göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan maden kazası sonrası açıklama geldi.

MADEN KAZASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle işçilerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Oltu'daki maden göçüğünde 3 kişi ölmüştü! Bakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı - 1. Resim

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Oltu'daki maden göçüğünde 3 kişi ölmüştü! Bakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı - 2. Resim

Adalet Bakanı Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li eski ilçe başkanları harekete geçti! Kılıçdaroğlu'ndan trollere sert çıkış: 20 yılda ben böylesini görmedim - GündemTrollere karşı sert çıkış: 'Böylesini görmedim'Savaş sonrası İran seferleri yeniden başlıyor! THY'nin ilk uçuşu Meşhed'e olacak - GündemTHY İran seferlerine yeniden başlıyorAlevler söndürüldü mü? DMM, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı - GündemAlevler söndürüldü mü? DMM, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel mesaj - GündemTürk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel mesajBodrum açıklarında korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler - GündemBodrum açıklarında korkutan deprem! İşte ilk verilerFiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı! İndirim aşkına hastanelik oldular - GündemFiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı
Sonraki Haber Yükleniyor...