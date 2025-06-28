Oltu'daki maden göçüğünde 3 kişi ölmüştü! Bakan Tunç duyurdu, soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç, Erzurum'daki maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Taş Ocağı’nda göçük meydana gelmiş, göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan maden kazası sonrası açıklama geldi.
MADEN KAZASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Tunç, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle işçilerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.