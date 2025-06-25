Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, bir veya iki yıl hapis cezası alan kişilerin en az ne kadar cezaevinde kalacaklarına dair soruları cevapladı. infaz düzenlemelerini içeren kanun 4 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Peki, Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç soruyu cevapladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Denetim serbestlik nedeniyle ortaya çıkan cezasızlık algısının önüne geçebilmek adına Tunç, sistemi geliştirmeyi devam edeceklerinin bilgisini verdi.

Peki 10'uncu Yargı Paketi infaz düzenlemesisi altı ay ceza alan kaç gün hapiste kalacak? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

1 SENE CEZA ALAN KAÇ GÜN HAPİSTE KALACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç,bir yıl ceza alanların en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını belirtti. Buna göre 1 sene cezası olanlar en az 18 gün hapishanede yatacaktır.

"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız." diyen Tunç, "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor. Denetimli serbestlik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

2 SENE CEZA ALAN KAÇ GÜN YATACAK?

Bakan Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını duyurdu.

Buna göre 2 sene cezası olan bir kişi en az 36 gün hapishanede kalmak durumundadır.