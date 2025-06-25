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Bakan Tunç 'Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" deyip duyurdu: 1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne dair açıklamalarda bulundu. "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" diyen Tunç, 1 yıl ceza alan kişinin 18 gün cezaevinde kalacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne dair yaptığı açıklamada cezasızlık algısının önüne geçeceklerini söyledi. Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını ifade etti.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.

Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor.

KONUTTA İNFAZIN DETAYLARI

Denetimli serbetslik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz.

70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yılın altındaki suçlarda konutta infaz 4 yıla çıkarıldı. 80 yaşını bitirmiş kişiler için,  6 yıla kadar suçlar bakımından, cezaları konutta geçirecekler. İstisna: cinsel saldırı ve terör. 

Ağır bir hastalık ve engellilik durumu çerçevesinde infaz erteleme mümkün, bunu konutta infaza çevirdik. 

Doğumdan itibaren 6 ay geçen 5 yıl ve daha az ceza alanlara da konutta infaz imkanı getirilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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