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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Duvara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Yaşlı adam oracıkta hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, 06 MJS 35 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobiliyle seyir halinde olan 64 yaşındaki İbrahim Bakçepınar, direksiyon başında aniden rahatsızlandı.

EVİN DUVARINA ÇARPTI

Kalp krizi geçiren sürücü, kontrolünü kaybederek otomobil ile bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, sürücü Bakçepınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Duvara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - 1. Resim

EŞİNİN DURUMU İYİ

Araçta yolcu olarak bulunan eşi Firdevs Bakçepınar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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