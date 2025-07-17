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Direksiyon başındayken kalp krizi geçiren sürücüden acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Direksiyon başındayken kalp krizi geçiren sürücüden acı haber
Konya, Ereğli, Kalp Krizi, Trafik Kazası, Vefat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başındaki bir sürücü, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine yetkililer sevk edilirken, 59 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Rasim Erel Caddesi üzerinde meydana geldi.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Araç (59) cadde üzerinde bulunan bir eczaneden mide ağrısı şikayetiyle ilaç aldı. Daha sonra aracına binen sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başındayken kalp krizi geçiren sürücüden acı haber - 1. Resim

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Araç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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