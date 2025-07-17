'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2025 15:01 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 15:13 - Güncelleme:

Sakarya, Karasu, Polis, Yaralanma, Haber

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan ‘yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine müdahale eden polis ekiplerinden biri kolundan yaralanırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşete düşüren olay, 14 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde yaşandı. 'YAN BAKTIN' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Edinilen bilgilere göre, iki grup genç arasında ‘yan baktın' mevzusu yüzünden çıkan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. BİR POLİS MEMURU KOLUNDAN YARALANDI Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru, kesici bir cisimle kolundan yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Y., S.K. ve K.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlgili Haber 3 kişinin can verdiği bina "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldı! Daire fiyatı 20 milyon lira

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı