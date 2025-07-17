Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya, Karasu, Polis, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan ‘yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine müdahale eden polis ekiplerinden biri kolundan yaralanırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşete düşüren olay, 14 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde yaşandı.

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı - 1. Resim

'YAN BAKTIN' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, iki grup genç arasında ‘yan baktın' mevzusu yüzünden çıkan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı - 2. Resim

BİR POLİS MEMURU KOLUNDAN YARALANDI

Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru, kesici bir cisimle kolundan yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı - 3. Resim

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Y., S.K. ve K.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldıİsrail destekli Dürzi milislerden Suriye'de kanlı baskın: 100 sivil öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cemil Koç tarafından canice katledilmişti! Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme - 3. SayfaAyşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!İstanbul'da akılalmaz görüntü! Sokak ortasında vuruldu, saldırganlara "Ölmedim lan" diyerek bağırdı - 3. SayfaSilahla vuruldu, "Ölmedim lan" diyerek bağırdıAhmet Minguzzi'nin avukatı Rezan Epözdemir çılgına döndü! "Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..." - 3. Sayfa"Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..."İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! - 3. SayfaSürünerek gelip iş adamının arabasını ateşe verdiİşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİşçileri taşıyan araç şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı varSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti - 3. SayfaSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti
Sonraki Haber Yükleniyor...