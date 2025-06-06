Diyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay! Anne ve 3 evladı gece yarısı defnedildi...

Diyarbakır’da yaşanan yangın faciasında 38 kişi vinç ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan anne Tuba Ç. ve çocukları Zeynep, Yusuf le Elif Ç. hayatını kaybetti. Detayları duyanları kahrederken anne ve yavruları gece yarısı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde yangın dehşeti yaşandı. Bir sitede bulunan 13 katlı binadan dumanlar yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan 1’i bebek 38 kişi vinç yardımıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU YANGINDA CAN VERDİ

Durumu ağır olan Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep (4) hayatını kaybetti. Alevler ise 2 saat sonra kontrol altına alınabildi.

ALEVLERDEN KAÇARKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu “Olay hem adli hem de idari olarak soruşturulacak. Bir ihmal varsa sorumluları hesap verecek. Bize gelen ilk bilgilere göre vefat eden anne ve çocukları dairelerini terk edip merdivenlere yöneliyor ancak yoğun dumandan etkilenip fenalaşıyorlar” dedi. Öte yandan, yangınla ilgili başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

GECE YARISI TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığına getirildi. Anne ve çocukları, gece yarısı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

13 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.