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Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu Ticareti, Bebek Cinayeti, Dna Testi, Cezaevinde, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da derin dondurucuda cesedi bulunan 2 aylık erkek bebeğin annesinin ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan cezaevinde bulunduğu, bebeğin ise 1 yıl önce öldüğü ortaya çıktı.

23 Haziran günü Etimesgut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinde bulunan Gözde İ.'nin (31) evinde temizlik yapan yakınları, derin dondurucuda 2 aylık erkek bebeğin cesedi ile karşılaştı.

Adli Tıp Kurumunda bebeğin cesedinden alınan örnekle Gözde İ.'nin alınan örneğe DNA testi yapıldı. Test sonucunda bebeğin annesinin Gözde İ. olduğu tespit edildi.

CESEDİ 1 SENEDİR DOLAPTA SAKLIYORMUŞ

Cezaevinde ifadesi alınan Gözde İ.'nin çocuğun evlilik dışı birliktelikten olduğunu, hamilelik süresi boyunca hastaneye hiç gitmediğini ve kilolu vücut yapısından dolayı durumu gizleyebildiğini söylediği öğrenildi. Çocuğu yaklaşık 1 sene önce doğurduğunu beyan eden Gözde İ.'nin doğumdan sonra uyuyakaldığını, yaklaşık 8 saat sonra uyanarak bebeğinin cansız bedeni ile karşılaştığını ve bu durumun sebebinin bebeğin üzerine yatmış olabileceği için gerçekleştiğini iddia ettiği belirtildi.

Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı - 1. Resim

Gözde İ., bebeğinin cesedini yeni aldığı buzdolabına taşıdığı sırada evde birlikte yaşadığı arkadaşının da gördüğünü söyledi. Durumdan kimseye bahsetmemesini söylediği arkadaşını ikna ettiğini de belirten anne, bebeğin babası olduğu kişiye de olayı anlattığını ileri sürdü.

Dondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı - 2. Resim

Söz konusu ev arkadaşı ile babanın ise bebeğin ölümünden haberleri olduğuna dair iddiaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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