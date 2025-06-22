Elektrik kabloları ark yaptı! Orman yangınına sebep 6 şüpheli hakkında adli işlem

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Haziran 2025 20:53 - Güncelleme: 22 Haziran 2025 21:03 - Güncelleme:

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Çanakkale'nin Biga ve Ezine ilçelerinde çıkan yangınlarda, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Valilik, tarladaki elektrik kablolarının ark yaptığını, kıvılcımların bu nedenle çıktığını tespit etti.

Çanakkale'nin merkez, Biga ve Ezine ilçelerinde çıkan yangınlara ilişkin 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İlgili Haber Aydın'da yangın: Onlarca hektarlık ziraat alanı kül oldu! ELEKTRİK KABLOSU ARK YAPTI Valilikten yapılan açıklamada, merkez Erenköy köyü Yenimahalle mevkisinde saat 11.45 sıralarında bir kişiye ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünün Hamtoprak mevkisinde saat 15.20 sıralarında biçerdöverden kaynaklı, merkez ilçe Taşlıtarla köyü Kulebeli mevkisinde saat 12.00 sıralarında da spiral makinesiyle yapılan boru kesimi sırasında çıkan kıvılcımın araziye sıçraması sonucu yangın meydana geldiği ifade edildi. 6 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM Ezine'nin Çarıksız köyünde de dün saat 16.40 sıralarında, bir vatandaşın evinde yaptığı tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların yandaki araziye sıçraması sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Açıklamada, çıkan yangınlarla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak