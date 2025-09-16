Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı

Fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K., geçtiğimiz günlerde aracını kuyumcular çarşısındaki ara sokağa kilitleyip evine gitti. Daha sonra aracını kontrol etmek için döndüğünde kazancının çalındığını fark ederek büyük üzüntü yaşayan Selahattin K., polise gidip şikayetçi oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban

ZARARI BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

Yaşanan hırsızlık olayının ardından devreye giren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli vatandaşın zararını karşıladı. Başkan Taban’ın bu desteği, hem mağdura hem de çevredeki esnafa moral oldu.