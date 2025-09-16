Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı

Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnegöl’deki kuyumcular çarşısında seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan engelli vatandaş Selahattin K.,'nin parası çalındı. Hırsızlık olayının ardından devreye giren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli vatandaşın zararını karşıladı.

Fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K., geçtiğimiz günlerde aracını kuyumcular çarşısındaki ara sokağa kilitleyip evine gitti. Daha sonra aracını kontrol etmek için döndüğünde kazancının çalındığını fark ederek büyük üzüntü yaşayan Selahattin K., polise gidip şikayetçi oldu.

Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı - 1. Resim
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban

ZARARI BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

Yaşanan hırsızlık olayının ardından devreye giren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli vatandaşın zararını karşıladı. Başkan Taban’ın bu desteği, hem mağdura hem de çevredeki esnafa moral oldu.

