Engelli satıcının parası çalındı! Zararı belediye başkanı karşıladı
İnegöl’deki kuyumcular çarşısında seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan engelli vatandaş Selahattin K.,'nin parası çalındı. Hırsızlık olayının ardından devreye giren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli vatandaşın zararını karşıladı.
Fiziksel engelli seyyar satıcı Selahattin K., geçtiğimiz günlerde aracını kuyumcular çarşısındaki ara sokağa kilitleyip evine gitti. Daha sonra aracını kontrol etmek için döndüğünde kazancının çalındığını fark ederek büyük üzüntü yaşayan Selahattin K., polise gidip şikayetçi oldu.
ZARARI BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI
Yaşanan hırsızlık olayının ardından devreye giren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli vatandaşın zararını karşıladı. Başkan Taban’ın bu desteği, hem mağdura hem de çevredeki esnafa moral oldu.
