Tüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi

Ümraniye'de peş peşe yaşanan hırsızlık olayları, mahalleliyi tedirgin etti. Bir hafta arayla scooter, motosiklet ve bir iş yerinden para çalınmasının ardından olayların aynı çocuk hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan İsa Kurt'un evinin önünden scooterın çalındığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, aynı kişilerin hırsızlık yaptığı iddiasında bulunarak güvenlik güçlerinden önlem alınmasını istedi.

"HIRSIZLIKLARINI ÇOĞALTMIŞLAR"

Bir hafta önce de aynı mahallede bir elektrikli motosikletin çalındığını belirten İsa Kurt olayı şöyle anlattı: "Saat sekiz buçuk civarında kapının önünde scooterımı çaldılar. Ben evdeyken 3 tane çocuk gelip alıp götürüyorlar. Bir hafta önce de hemen yan tarafta elektrikli motor götürdüler. Bazı esnaftan da duyuyoruz, hırsızlıklarını çoğaltmışlar. Evlerimize de girebilirler diye tedirginiz"

HIRSIZLIK SIRASINDA AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

Kurt, kendi scooterının çalınması dışında mahalledeki iş yerlerinin de hedef alındığını dile getirdi. Kurt yaşadığı şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıda börekçiyi de soymuşlar. Emniyete şikayette bulunduk. Çocukların hep aynı elbiseleri giydiğini görüyoruz. Küçük yaşta ama ciddi şekilde hırsızlık yapıyorlar. Rahatsızız, evimize de girmelerinden korkuyoruz.