Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi

Tüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 13-14 yaşlarında 3 çocuk, hırsızlıklarıyla mahalleyi canından bezirdi. Çocukların, bir hafta arayla motosiklet, scooter ve para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de peş peşe yaşanan hırsızlık olayları, mahalleliyi tedirgin etti. Bir hafta arayla scooter, motosiklet ve bir iş yerinden para çalınmasının ardından olayların aynı çocuk hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.  Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan İsa Kurt'un evinin önünden scooterın çalındığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, aynı kişilerin hırsızlık yaptığı iddiasında bulunarak güvenlik güçlerinden önlem alınmasını istedi.

Tüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi - 1. Resim

"HIRSIZLIKLARINI ÇOĞALTMIŞLAR"

Bir hafta önce de aynı mahallede bir elektrikli motosikletin çalındığını belirten İsa Kurt olayı şöyle anlattı: "Saat sekiz buçuk civarında kapının önünde scooterımı çaldılar. Ben evdeyken 3 tane çocuk gelip alıp götürüyorlar. Bir hafta önce de hemen yan tarafta elektrikli motor götürdüler. Bazı esnaftan da duyuyoruz, hırsızlıklarını çoğaltmışlar. Evlerimize de girebilirler diye tedirginiz" 

Tüm mahalle yaka silkti! 3 çocuğun organize hırsızlıkları şaşkına çevirdi - 2. Resim

HIRSIZLIK SIRASINDA AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

Kurt, kendi scooterının çalınması dışında mahalledeki iş yerlerinin de hedef alındığını dile getirdi. Kurt yaşadığı şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıda börekçiyi de soymuşlar. Emniyete şikayette bulunduk. Çocukların hep aynı elbiseleri giydiğini görüyoruz. Küçük yaşta ama ciddi şekilde hırsızlık yapıyorlar. Rahatsızız, evimize de girmelerinden korkuyoruz. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmediTürkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bıçak ve tornavidayla işlenen cinayette yeni talep! Ceza indirimi için HTS kayıtlarını istediler - 3. SayfaBıçak ve tornavidayla işlenen cinayette yeni talep!Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatı olan hasta öldü... Bağırsağı kesildiği iddia edildi - 3. SayfaGenç kadının acı sonu! Geride bebeği kaldıAntalya'da ilginç olay! Yaralı turist parayı duyunca ambulanstan indi - 3. SayfaYaralı turist parayı duyunca ambulanstan indiÇocuklar arasında dehşet! 12 yaşındaki kıza grup halinde saldırdılar - 3. Sayfa12 yaşındaki kıza grup halinde saldırdılar!Eskişehir'de korkutan kaza! 11 yaşındaki çocuk son anda kurtuldu - 3. Sayfa11 yaşındaki çocuk araçla duvar arasında kaldıDev kayalar tehlike saçıyor! Köy yolları ve evler risk altında - 3. SayfaDev kayalar tehlike saçıyor! Köy yolları ev evler risk altve
Sonraki Haber Yükleniyor...