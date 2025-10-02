Esenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkarak çığlık atan kadın kamerada
Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Sarsıntı esnasında Esenyurt'ta bir kadın korkuyla cama çıkarak çığlık attı, çevredeki vatandaşlar ise panik anlarını yatıştırmaya çalıştı.
Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.
Merkez üssü Marmaraereğlisi olarak açıklanan ve saat 14.55'te meydana gelen depremin derinliği 6.71 olarak açıklanırken, sarsıntı başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale gibi kentlerde de hissedildi.
ESENYURT'TA PANİK ANLARI
Akıllara beklenen büyük İstanbul depremi gelirken, Esenyurt'ta büyük korku yaşayan bir kadın cama çıkarak çığlık attı.
Çevredeki vatandaşlar panik içerisindeki kadını sakinleştirip eve girmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, o anlar kameralara yansıdı.
