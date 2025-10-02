Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkarak çığlık atan kadın kamerada

Esenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkarak çığlık atan kadın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Sarsıntı esnasında Esenyurt'ta bir kadın korkuyla cama çıkarak çığlık attı, çevredeki vatandaşlar ise panik anlarını yatıştırmaya çalıştı.

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. 

Merkez üssü Marmaraereğlisi olarak açıklanan ve saat 14.55'te meydana gelen depremin derinliği 6.71 olarak açıklanırken, sarsıntı başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale gibi kentlerde de hissedildi.

ESENYURT'TA PANİK ANLARI

Akıllara beklenen büyük İstanbul depremi gelirken, Esenyurt'ta büyük korku yaşayan bir kadın cama çıkarak çığlık attı.

Çevredeki vatandaşlar panik içerisindeki kadını sakinleştirip eve girmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, o anlar kameralara yansıdı.

Üniversite kulüplerine 150 bin TL’ye varan destek: TÜBİTAK destekli program hakkında neler biliniyor?
