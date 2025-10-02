Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cezaevine uyuşturucu sokmaktan tutuklanmıştı! Avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokmaktan tutuklanmıştı! Avukatın cezası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu madde götürdüğü iddiasıyla tutuklanan avukat M.B.G., yargılandığı mahkemece 20 yıl 7 ay hapis ve 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun Barosu'na kayıtlı avukatlardan M.B.G.'nin Samsun Kapalı Cezaevi'nde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu madde ulaştırdığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 31 Aralık'ta tutuklanan 2 çocuk annesi avukat M.B.G. hakkında dava açıldı.

Cezaevine uyuşturucu sokmaktan tutuklanmıştı! Avukatın cezası belli oldu - 1. Resim

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'nden getirilen Avukat M.B.G. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.B.G., mahkemece 'cezaevine yasak madde sokmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay hapis ile 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca avukatın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

