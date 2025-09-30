Samsun'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaş canından oldu

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki küçük kıza kamyonet çarpı. Olay dün akşam saatlerinde İlkyardım ilçesinde yaşandı. S.A.Y'nin kullandığı kamyonet, Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar'a (13) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ ARKADAŞ HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü. Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.