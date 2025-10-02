Sosyal medyada başladı, mahkemede bitiyor! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanma yolunda

Eylül 2022’de romantik bir törenle Roma’da evlenen çift, düğünlerini ise İstanbul Boğazı'nın incisi Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir organizasyonla yapmıştı.

MASALSI HİKAYE…

O dönem ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen ikili, evlilik haberini de ilk olarak Instagram’dan duyurmuştu. Ancak masalsı başlayan bu hikayenin sonu ayrılıkla noktalanıyor.

“İLK ADIMI BEN ATTIM”

‘Ay Tenli Kadın’ şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı’nın tanışma hikayesi de tıpkı filmler gibi sosyal medyada başlamıştı. Bir programa katıldıklarında "İlk adımı kim attı?" sorusuna İpek Filiz Yazıcı'nın "Benim" cevabı, ilişkilerinin samimiyetini gözler önüne sermişti.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Ancak ne yazık ki bu birliktelik mutlu sona ulaşamadı. Habertürk’ün haberine göre, ünlü çift anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, magazin kulisleri bu ayrılığı konuşuyor.