Galatasaray maçında sakatlanmıştı! Liverpool'a Alisson Becker'den kötü haber

İngiliz kulübü Liverpool'dan yapılan açıklamada, Alisson Becker'in 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

32 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta, Victor Osimhen'in şutunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış ve yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.