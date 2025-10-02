Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray maçında sakatlanmıştı! Liverpool'a Alisson Becker'den kötü haber

Galatasaray maçında sakatlanmıştı! Liverpool'a Alisson Becker'den kötü haber

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray maçında sakatlanmıştı! Liverpool&#039;a Alisson Becker&#039;den kötü haber
Alisson Becker, Liverpool, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Sakatlık, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Premier Lig ekibi Liverpool, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını sakatlık nedeniyle tamamlayamamıştı.

İngiliz kulübü Liverpool'dan yapılan açıklamada, Alisson Becker'in 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Galatasaray maçında sakatlanmıştı! Liverpool'a Alisson Becker'den kötü haber - 1. Resim

32 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta, Victor Osimhen'in şutunda yaptığı kurtarış sonrası sakatlanmış ve yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakmıştı.

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

3 Ekim Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Kocaeli'de okullara deprem tatili olup olmayacağı gündemdeErkeklerin girmesi yasaktı! Sultan Abdülhamid’in Çankırı'da yaptırdığı çamaşırhane geçmişe götürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kart - SporGalatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kartGalatasaray - Liverpool maçında 'karaborsa bilet' satışına tutuklama - SporGalatasaray - Liverpool maçında 'karaborsa' bilete tutuklamaGalatasaray açıkladı: Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu - SporGalatasaray açıkladı: Beşiktaş maçı bilet fiyatlarıİlkay Gündoğan'ın 'İsim veremem' dediği Liverpool'un yıldızı ortaya çıktı  - SporSır gibi sakladığı Liverpool'un yıldızı ortaya çıktıTrabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu - SporTrabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57. randevuLeroy Sane'ye art arda kötü haberler: Aday kadroda yine yok! - SporG.Saray'ın 10 numarasına art arda kötü haberler
Sonraki Haber Yükleniyor...