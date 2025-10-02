3 Ekim Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Kocaeli'de okullara deprem tatili olup olmayacağı gündemde

Tekirdağ'da 2 Ekim'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Kocaeli'de öğrenciler, 3 Ekim'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilip araştırılıyor.

Bugün 14:45'te meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Bilecik'ten de hissedildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0, 2.6, 2.,4, 2.7, 3.2 ve 2.7'lik sarsıntılar kaydedildi.

3 EKİM KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için Kocaeli'de okullar tatil değildir. Tekirdağ'da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kocaeli il merkezi olmak üzere birçok ilçede okulların akıbeti merak konusu haline geldi.

Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca, Dilovası’nda 3 Ekim’de okulların tatil değildir. Henüz Kocaeli Valiliği’nden son dakika açıklaması gelmediği için okullar tatil değildir.

