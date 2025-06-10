Esenyurt'ta gergin anlar! Madde bağımlısı kapıları zorladı, meydan dayağı yedi

Esenyurt'ta madde bağımlısı bir şahsın binalara girip kapıları zorladığı iddia edildi. Şahsın hareketleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, şahsa meydan dayağı attı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi 50'nci sokakta iddiaya göre madde bağımlısı bir şahıs, sokakta bulunan binalarda dairelerin kapılarını zorladı.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Şahsın hareketlerinden şüphelenen mahalleli durumu fark edince şüpheliye meydan dayağı attı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

KAÇMAK İÇİN BİR ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Görüntülerde madde etkisinde olduğu iddia edilen şahsın kalabalık bir grup tarafından dayak yediği, şahsın ise dayaktan kaçabilmek için bir aracın üstüne çıktığı anlar yer aldı.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Dakikalar süren dayağın ardından olay yerine gelen polisler madde bağımlısı şahsı gözaltına aldı.