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Esenyurt’ta markette dehşet! Kasa sırasında tartıştığı kadına yumruk attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan zincir markette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir adam, kasa sırasında tartıştığı yabancı uyruklu kadına kızının önünde yumruk attı. Çevredeki vatandaşlar adamı zorla uzaklaştırırken, yaşanan anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette kasada sıra bekleyen bir adamla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADINA YUMRUK ATTI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı. O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı.

Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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