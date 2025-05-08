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Eşini uykusunda öldüren kadın hakkında karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eşini uykusunda öldüren kadın hakkında karar verildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de 2023 yılında eşini uykusunda bıçakla öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.U. (29), maktul A.U'nun müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"UYURKEN KİMSE ÖLDÜRÜLMEZ"

Maktulün ablası A.U, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Uyurken kimse öldürülmez. Çekip gidebilirdi. Ya korktuğu için ya da aşırı kıskançlıktan öldürdü. Bunun başka bir sebebi olamaz." dedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Sinir hastası veya psikopat olsaydım beni kimse ezemezdi. Defalarca kaçmayı denedim. Maktulün ailesinden de yardım istedim ama olmadı. Şimdi beni suçluyorlar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık M.U'ya "nitelikli kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayıp 19 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca A.U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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