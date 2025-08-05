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Eşini ve oğlunu öldürmüştü, korkunç detay ortaya çıktı: Uyanmadılar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, Aile Katliamı, İntihar, Edirne, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de 11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldürüp intihara kalkışan adamla ilgili yeni detay ortaya çıktı. Adamın, merak edip arayan aile üyelerine telefonda "Didem ve Doruk hala uyuyor, uyanmadılar" dediği öğrenildi.

Edirne'de dün ailesiyle aynı apartmanda yaşayan Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

CANSIZ BEDENLERİNİ BULDULAR

Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Eşini ve oğlunu öldürmüştü, korkunç detay ortaya çıktı: Uyanmadılar... - 1. Resim

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"DAHA UYUYORLAR" DEYİP TELEFONU KAPATMIŞ

Didem'in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi. İddialara göre; Didem, aile yakınlarıyla sabah kahvaltıda bir araya gelmek için plan yaptı. Saatler ilerlemesine rağmen Didem'in kahvaltıya gelmemesinden endişelenen yakınları, Didem'i telefonla arayarak neden geciktiğini sormak istedi. Didem'in telefonunu açan cinayet şüphelisi Ö.G.A. 'Didem ve Doruk'un henüz uyanmadıklarını' söyleyerek, telefonu kapattı.

Eşini ve oğlunu öldürmüştü, korkunç detay ortaya çıktı: Uyanmadılar... - 2. Resim

Didem'den gün içinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, aile katliamıyla karşılaştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini ve oğlunu öldürmüştü, korkunç detay ortaya çıktı: Uyanmadılar... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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