Haberler > 3. Sayfa > Ev sahibi öğretmen kiracısını sopa ile döverek öldürmüştü! Kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı

Ev sahibi öğretmen kiracısını sopa ile döverek öldürmüştü! Kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da öğretmen olduğu öğrenilen ev sahibi, kiracısını sopa ve levye ile döverek ölümüne neden olmuştu. Kan donduran olayın sebebinin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen şahıs yayla evindeki kiracısını çıkan tartışmada darp etti. Yaralanıp evine giden kiracı hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı. Olayın 500 TL'lik arızalı şofben parası yüzünden çıktığı öğrenildi.

ARIZALI ŞOFBEN İÇİN 500 TL İSTEDİ

Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak’tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

Ev sahibi öğretmen kiracısını sopa ile döverek öldürmüştü! Kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

3 ÇOCUK BABASINI SOPA VE DEMİR LEVYE İLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Ev sahibi Yener R. ve eşi, 3 çocuk babası Başak’ı sopa ve demir levye ile darpetti. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanılığı ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.

Ev sahibi öğretmen kiracısını sopa ile döverek öldürmüştü! Kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı - 2. Resim

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak’ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ev sahibi öğretmen kiracısını sopa ile döverek öldürmüştü! Kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı - 3. Resim

KAÇAN ÖĞRETMEN İÇİN ARAMA BAŞLADI

Olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte araçla kaçan şüphelinin ilçedeki meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, şimdi ise öğretmenliğe geçtiği öğrenildi.

Şüpheli öğretmen ve eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

