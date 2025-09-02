Evde boğazları kesilmiş halde bulunmuşlardı! 2 kardeşin ölmeden önce çektiği video yürek yaktı

6 Mayıs 2025'te Sivas Kılavuz Mahallesinde korkunç bir vahşet yaşanmıştı.

İKİ KARDEŞ EVDE BOĞAZLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU

Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalanmıştı.

ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKTİKLERİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’yi yasa boğan olaydan yaklaşık 4 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek’in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek de yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek’in ’10 yıl sonra görüşmek üzere’ sözlerini kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.