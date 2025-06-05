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Evine ekmek götürüyordu... Çöp kamyonunun altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evine ekmek götürüyordu... Çöp kamyonunun altında can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da ekmek aldıktan sonra evine doğru giden 92 yaşındaki adam, çöp kamyonunun altında kaldı. Şahsın yakınları olay yerinde kahroldu.

Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi semt pazarı yakınında oturan 92 yaşındaki Ali Kuş ekmek almak için evinden çıktı. Semt pazarı karşısındaki marketten ekmeğini alan yaşlı adam tekrar evine doğru yürürken, pazar yanında park halinde duran Aksaray Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçmek istedi.

ŞOFÖR GAZA BASTI

Ali Kuş, kamyonun önünden geçerken çöp kamyonunun sürücüsü B.A.K. (50) yaşlı adamı fark etmeyip gaza bastı. Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam olay yerinde can verirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evine ekmek götürüyordu... Çöp kamyonunun altında can verdi - 1. Resim

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Evine ekmek götürüyordu... Çöp kamyonunun altında can verdi - 2. Resim

Belediye çöp kamyonu sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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