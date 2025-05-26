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Haberler > 3. Sayfa > Eyüpsultan'da sıcak saatler! Alevler her yeri sardı, ekipler müdahale ediyor

Eyüpsultan'da sıcak saatler! Alevler her yeri sardı, ekipler müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dakika... İstanbul Eyüpsultan'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızla yayılırken kara dumanlar ise gökyüzüne ulaştı, işte olay yerinden ilk görüntüler...

İstanbul'da yangın paniği! Eyüpsultan Otakçılar Caddesi'nde fabrika yangını meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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