Eyüpsultan'da sıcak saatler! Alevler her yeri sardı, ekipler müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2025 06:17 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 06:22 - Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Eyüpsultan'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızla yayılırken kara dumanlar ise gökyüzüne ulaştı, işte olay yerinden ilk görüntüler...

İstanbul'da yangın paniği! Eyüpsultan Otakçılar Caddesi'nde fabrika yangını meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş