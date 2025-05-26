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Kayseri'de mobilya fabrikası cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri&#039;de mobilya fabrikası cayır cayır yandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kayseri'de mobilya fabrikası cayır cayır yandı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi ile büyümeden söndürüldü.

Kayseri'de mobilya fabrikası cayır cayır yandı - 2. Resim

Atölye ve depo kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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