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Marangoz atölyesinde yangın faciası! Dakikalar içinde küle döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marangoz atölyesinde yangın faciası! Dakikalar içinde küle döndü
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir atölyede çıkan yangın panik dolu anlar yaşatırken, iş yerinde yaklaşık 400 bin liralık maddi zarar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, ilçenin Fizme Mahallesi'nde öğleden önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yetişen isimli marangoza ait atölyede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu atölye ve içerisinde bulunan makineler de yandı.

Marangoz atölyesinde yangın faciası! Dakikalar içinde küle döndü - 1. Resim

MAKİNELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.Atölye sahibi Ahmet Yetişen, yangının bir anda çıktığını, atölye ve içerisindeki makinelerin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

''BATARYALARDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR''

Atölye içerisinde şarjlı makinelerinde olduğunu ifade eden Yetişen yangının, bataryaların patlaması sonucu çıkmış olabileceği düşündüğünü, yaklaşık 400 bin liralık zararın olduğunu da sözlerine ekledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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