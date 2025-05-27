Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Freni boşalan mikser, çok sayıda araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Freni boşalan mikser, çok sayıda araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Freni boşalan mikser, çok sayıda araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde freni boşalan beton mikseri, onlarca araca çarptı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri, trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca araca çarptıktan sonra devrildi.

Freni boşalan mikser, çok sayıda araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Freni boşalan mikser, çok sayıda araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var?Schengen vizesinde 'Cascade Kuralı' dönemi! Vize süresi kademeli uzayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak ortasında faciaya ramak kala: 'Hayırdır ya?' deyince tartışma alevlendi - 3. Sayfa'Hayırdır ya?' deyince ortalık karıştıPolisi görünce markete kaçtılar! Raflarda bulunanlar şoke etti - 3. SayfaRaflarda bulunanlar "Yok artık" dedirttiGizli kameralar her yerde! Teşhircilikte korkutan artış: Şampuan şişesine bile yerleştirmişler... - 3. SayfaGizli kameralar her yerde! Şampuan şişesine bile...Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı - 3. SayfaPapara'ya yasa dışı bahis operasyonu!Kıraathanede oyun oynarken silahlı saldırıya uğradı - 3. SayfaKıraathanede oyun oynarken silahlı saldırıya uğradıYürüyüşe çıkmıştı, İl Müdür Yardımcısı ormanda ölü bulundu! Adil Bartu'nun cenazesi Van'da defnedilecek - 3. SayfaAdil Bartu'nun cenazesi Van'da defnedilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...