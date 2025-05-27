Freni boşalan mikser, çok sayıda araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde freni boşalan beton mikseri, onlarca araca çarptı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri, trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca araca çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar