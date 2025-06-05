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Freni patlayan minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Freni patlayan minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta freni patlayan yolcu minibüsü duvara çarptı. Feci kazada 14 yolcu yaralandı.

Merkez ilçe Çınartepe Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde U.E. (61) idaresindeki 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

14 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 14 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Freni patlayan minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya karışan yolcu minibüsü çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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