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Gece nöbetindeki bekçi kulübede ölü bulundu! Gerçek otopside belli olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gece nöbetindeki bekçi kulübede ölü bulundu! Gerçek otopside belli olacak
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da bir fabrikada çalışan gece bekçisi, kulübesinde ölü bulundu. Sandalyede oturur vaziyette bulunan talihsiz adamın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Olay Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi sınırlarında bulunan Çorlu Deri İhtisas Karma Sanayi'nde meydana geldi. Fabrikada gece bekçiliği yaptığı öğrenilen 67 yaşındaki Abdullah Çolak sabah saatlerinde kulübesindeki sandalyede hareketsiz halde bulundu. 

KULÜBESİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çolak'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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