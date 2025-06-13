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Ankara'da şüpheli ölüm: Göle düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da şüpheli ölüm: Göle düşerek hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de teknede çalışan bir kişi, göle düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 55 yaşındaki Mehmet Ali E. akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mavi Göl'e düştü.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından sudan çıkarılan vatandaş saat 22.00 sularında Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göle düşen vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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