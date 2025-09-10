Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı

Olay, 9 Eylül 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Onur E.'nin kullandığı ve eşi M.O.'nun yolcu olarak içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Onur E.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, yaralanan eşi M.O.'nun ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Onur E. için dün Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Muttalip Orta Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Genç adam, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Antalya'daki kayınpederinden dönerken kaza geçirdiği belirtilen Onur E.'nin hafız olduğu ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği bilgisi edinildi.