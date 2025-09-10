Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı

Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Onur E. gözyaşları içinde Eskişehir'de toprağa verildi. Genç hafızın 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay, 9 Eylül 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Onur E.'nin kullandığı ve eşi M.O.'nun yolcu olarak içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. 

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Onur E.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, yaralanan eşi M.O.'nun ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Onur E. için dün Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Muttalip Orta Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. 

Genç adam, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. 

Antalya'daki kayınpederinden dönerken kaza geçirdiği belirtilen Onur E.'nin hafız olduğu ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği bilgisi edinildi.

Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nepal’de 13.500'den fazla mahkum firar ettiİnşaat malzemesi ihracatı 30 milyar doları aştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenler'deki taksici dehşeti kamerada! Tehdidine yanındaki bile sessiz kalamadı - 3. SayfaEsenler'deki taksici dehşeti kamerada!Kayınpederi tarafından katledildi! Kızının ifadesi kan dondurdu: Babam tuttu, dedem kesti! - 3. SayfaBu sözler kan dondurdu: Babam tuttu, dedem kesti!Bu ilk değilmiş! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü - 3. SayfaEşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdüOtomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi - 3. SayfaOtomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdiİstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık... - 3. Sayfaİstanbul'da rezidansta dehşet!İmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma: Cahillik yaptım - 3. Sayfaİmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma...
Sonraki Haber Yükleniyor...