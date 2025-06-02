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Genç mühendisin kahreden ölümü! Sac kesiminde fırlayan parça canından etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Genç mühendisin kahreden ölümü! Sac kesiminde fırlayan parça canından etti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da fabrikadaki sac kesimi sırasında fırlayan parça, 28 yaşındaki makine mühendisine isabet etti. Genç mühendis hastanede hayatını kaybetti.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet Bingöl'ün (28) vücuduna isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Bingöl, çalışma arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bingöl kurtarılamadı.

Bingöl'ün cenazesi morga konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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