Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler

Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da dün gece motosikletle eve dönen Ayşenur Torunlar ve kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran'a otomobil çarptı. Olay yerinde can veren iki genç kız gözyaşlarıyla defnedildi.

Erzincan'da yaşayan motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), dün gece saatlerinde kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran’ı da (33) yanına alarak, bir ay sonra nikâh masasına oturmaya hazırlandığı fotoğrafçı nişanlısı ile buluşup düğünün detaylarını görüştü.

ORACIKTA CAN VERDİLER

İki genç kız, gece yarısından sonra da Ayşenur Torunlar'ın kullandığı motosikletle eve dönmek için yola çıktı. Adliye kavşağını geçen Torunlar, Kırklar Caddesi'ne girdi. Bir süre sonra da Burak Çalık'ın kullandığı otomobille 450. sokak üzerinde çarpıştı. Aracın ön sol tarafına çarpan motosikletten fırlayan iki genç kız, ön cama çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki genç kızın da öldüğünü belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden iki genç kızın cenazesi Camii Kebir’de bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı. Cenaze namazına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve çok sayıda cemaat katıldı.

Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler - 2. Resim

Öte yandan hayatını kaybeden motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar’ın bir dernekte çocuklara gönüllü olarak yardım ettiği video yürekleri burktu.

Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı! Pirinç üreticisinin gözü Bulgaristan'da...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatilde parmağı koptu! Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi - 3. SayfaTatilde parmağı koptu! Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildiDevlet korumasındaki 5 çocuk intihar mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama var - 3. SayfaDevlet korumasındaki 5 çocuk intihar mı etti?Bebeğe şiddet, kamerada ortaya çıkmıştı! Cani bakıcıyla ilgili yeni gelişme - 3. SayfaCani bakıcıyla ilgili yeni gelişmeHayvanlar yalnız dönünce köylü harekete geçti: Çoban Mehmet korkunç halde bulundu! - 3. SayfaÇoban Mehmet korkunç halde bulunduİngiltere'nin en acımasız baronu Türkiye'de yakalandı! Amcasına yaptıkları hastalarca konuşulmuştu - 3. Sayfaİngiltere'nin acımasız baronu Türkiye'de yakalandı!Okulda skandal görüntü! Öğretmenden 9 yaşındaki öğrencisine tokat - 3. Sayfa9 yaşındaki öğrenciye dayak kamerada!
Sonraki Haber Yükleniyor...