Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Görme engelli kadın, kocasını öldürdü

Görme engelli kadın, kocasını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Görme engelli kadın, kocasını öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de yüzde 90 görme engelli eşi tarafından bıçaklanan adam, hayatını kaybetti. Kadın gözaltına alınırken şahıs ise son yolculuğuna uğurlandı.

Gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'taki apartmanda edinilen bilgiye göre, yüzde 90 görme engelli B.Y. (43) ile kocası Yusuf Y. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

DEFNEDİLDİ

Kavgaya dönüşen olayda B.Y'nin, kocasına ekmek bıçağıyla saldırdığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken B.Y. ise gözaltına alındı.

Görme engelli kadın, kocasını öldürdü - 1. Resim

Yusuf Y'nin cenazesi, Boğaziçi'ndeki Kurbantepe Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa’da yangın kontrolden çıktı! Havalimanı kapatıldı, evler boşaltıldıİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj: "Kasti hata" tepkisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de yürekleri sızlatan görüntü! Sokak kedisini defalarca tekmeledi - 3. SayfaSokak kedisini defalarca tekmelediEskişehir’de şüpheli ölüm aydınlandı! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı - 3. SayfaEskişehir’de şüpheli ölüm aydınlandı! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardıBaklavacıda mide bulandıran görüntü! İşletme sahibi suçu eski personele attı - 3. SayfaBaklavacıda mide bulandıran görüntü!Düzce’de cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladı - 3. SayfaDüzce’de cinayet: Tartıştığı kocasını bıçakladıİskele kırıldı, işçiler yere çakıldı! Feci olayda ölüler var - 3. Sayfaİskele kırıldı, işçiler yere çakıldı! Feci olayda ölüler varAlacak verecek meselesinde kan aktı! ''Ona selam söyle'' diyerek ateş açtı - 3. SayfaAlacak verecek meselesinde kan aktı! ''Ona selam söyle''
Sonraki Haber Yükleniyor...