Görme engelli kadın, kocasını öldürdü

Düzce'de yüzde 90 görme engelli eşi tarafından bıçaklanan adam, hayatını kaybetti. Kadın gözaltına alınırken şahıs ise son yolculuğuna uğurlandı.

Gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'taki apartmanda edinilen bilgiye göre, yüzde 90 görme engelli B.Y. (43) ile kocası Yusuf Y. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

DEFNEDİLDİ

Kavgaya dönüşen olayda B.Y'nin, kocasına ekmek bıçağıyla saldırdığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken B.Y. ise gözaltına alındı.

Yusuf Y'nin cenazesi, Boğaziçi'ndeki Kurbantepe Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.