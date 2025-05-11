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Gözaltına alınan sahte polislerden 5'i tutuklandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gözaltına alınan sahte polislerden 5&#039;i tutuklandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kendisini polis olarak tanıtan çeteye yönelik İstanbul ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Bartın'da yaşayan A.S. isimli şahıs, polis olduğunu iddia eden kişilerin, kendisini 3 milyon TL tutarında dolandırdığı yönünde şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Bürosu polisleri İstanbul ve Yalova'daki 9 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 

GÖZALTINDAKİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyon sonrası K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M.Ç.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Bartın'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemler ve hastanedeki sağlık raporundan sonra ise Bartın Adliyesi'ne götürüldü. Zanlılar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk idildi. Şahıslardan A.S.,K.O., A.G.,H.Y. ve M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki M.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TANINMAMAK İÇİN 3 DEFA KIYAFET DEĞİŞTİ

Nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle gerçekleştirilen operasyon öncesinde ise dolandırıcılık bürosu ekiplerinin sahte polislerin her adımını takip ettiği öğrenildi. Şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz eden polisler toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek, inceledi. Şüphelilerinden M.S'nin İstanbul'dan Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, şahsın tanınmamak amacı ile farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değişikliği yaptığını belirlendi.

Şüphelilerden M.S'nin mağdur A.S'ye ait paradan 1 buçuk milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine de ulaşan ekipler, evlerde yapılan aramalarda da nitelikli dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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