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İstanbul dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon! Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapanlar enselendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon! Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapanlar enselendi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yalova merkezli operasyonda yüksek kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yapanlar yakalandı.

Yalova merkezli 7 ilde sahte borsa uygulamaları kullanarak yüksek kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

SAHTE BORSA UYGULAMALARI İLE VATANDAŞI DOLANDIRIYORLAR

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya aracılığıyla ve borsa üzerine sahte uygulamalar kullanarak iletişime geçtikleri mağdurları, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırdıkları ile sürülen 15 kişi için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli mercilere sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli salıverilirken, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birbiriyle bağlantılı oldukları belirlenen zanlıların, Yalova'daki bir mağduru 600 bin lira dolandırdığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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