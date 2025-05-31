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Gözetmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 28 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir-Mihalgazi yolunda Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüs, şarampole yuvarlandı. Feci kazada 28 kişi yaralandı.

Mihalgazi-Eskişehir yolunda Otomobil Sporları Federasyonu'na ait gözetmenleri taşıyan S.Ç., idaresindeki 26 TF 635 midibüs kaza yaptı.

ŞARAMPOLE UÇTULAR

Araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir şarampole uçtu. Bir ağaca vurarak durabilen midibüs bulunan 30 kişiden 28'si yaralandı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözetmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 28 yaralı - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Gözetmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 28 yaralı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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