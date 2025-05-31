Gözetmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 28 yaralı

Eskişehir-Mihalgazi yolunda Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüs, şarampole yuvarlandı. Feci kazada 28 kişi yaralandı.

Mihalgazi-Eskişehir yolunda Otomobil Sporları Federasyonu'na ait gözetmenleri taşıyan S.Ç., idaresindeki 26 TF 635 midibüs kaza yaptı.

İlgili Haber İnternetten mikrofon aldı, paketten çıkanlar hayatının şokunu yaşattı

ŞARAMPOLE UÇTULAR

Araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir şarampole uçtu. Bir ağaca vurarak durabilen midibüs bulunan 30 kişiden 28'si yaralandı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.