Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti! Hakimin "Kasap da değilsin" sözlerine böyle karşılık verdi

Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti! Hakimin "Kasap da değilsin" sözlerine böyle karşılık verdi

Güncelleme:
Edirne, Cinayet, 15 Yaş, Çocuk, Mahkeme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de 15 yaşındaki genç kızı 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının, "30 bıçak darbesini 30 saniyede nasıl vurdun? Sen kasap da değilsin" sorusuna zanlıdan dikkat çeken bir cevap geldi. İşte detaylar.

5 Nisan 2025'te Edirne'de eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı berber E.A.; geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti! Hakimin

"30 BIÇAK DARBESİNİ KAÇ SANİYEDE VURDUN?"

Şahsın verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı. Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti! Hakimin

"GÖZÜM KARARDI"

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin. Berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti! Hakimin

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

