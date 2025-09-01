Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Günlerdir aranıyorlardı... Mardin'de kaybolan aile 6 gün sonra bulundu

Günlerdir aranıyorlardı... Mardin'de kaybolan aile 6 gün sonra bulundu

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de 3 kişilik aile Nusaybin'den Midyat'a gitti. 6 gün boyunca haber alınamayan ailenin yeni telefon hattı alarak yakınlarına ulaştıkları öğrenildi.

llginç olay Mardin'in Nusaybin ilçesinde başladı. İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör Midyat’a gidip burada bir ev kiraladı.

Ancak mevcut telefon hatlarını kapatıp yeni hat kullanmaya başlamaları nedeniyle Nusaybin’deki yakınlarının ulaşamaması üzerine kayıp ihbarı yapıldı.

AİLENİN DURUMU İYİ

Yeni hattın aktif hale gelmesiyle birlikte ailenin sağ salim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nusaybin’deki yakınlarıyla yeniden iletişime geçtiği bildirildi.

