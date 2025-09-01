Günlerdir aranıyorlardı... Mardin'de kaybolan aile 6 gün sonra bulundu

llginç olay Mardin'in Nusaybin ilçesinde başladı. İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör Midyat’a gidip burada bir ev kiraladı.

Ancak mevcut telefon hatlarını kapatıp yeni hat kullanmaya başlamaları nedeniyle Nusaybin’deki yakınlarının ulaşamaması üzerine kayıp ihbarı yapıldı.

AİLENİN DURUMU İYİ

Yeni hattın aktif hale gelmesiyle birlikte ailenin sağ salim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nusaybin’deki yakınlarıyla yeniden iletişime geçtiği bildirildi.