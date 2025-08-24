Togg'a iki yeni renk eklendi! "Mardin" ve "Urla" yollara çıktı

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg, SUV modelinin ardından sedan segmentinde de tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eylül ayında satışa sunulması planlanan Togg T10F’in test süreci tamamlandı, reklam çekimleri ise kısa süre önce gerçekleştirildi.

TOGG'A İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ

Togg, sedan modeliyle birlikte renk yelpazesini de genişletti. "Mardin" ve "Urla" adı verilen iki yeni renk tasarımı, şirketin resmi Instagram hesabındaki hikâye gif’leri aracılığıyla tanıtıldı.

Togg "Mardin" rengi

İLHAMINI ANADOLU'DAN ALDI

Mardin rengi, kentin ünlü badem şekerinden esinlenerek sıcak tonlarda tasarlandı. Urla rengi ise Ege’nin doğasını yansıtan yeşil tonlarıyla öne çıkıyor.

Togg "Urla" rengi

RENK SEÇENEĞİ SEKİZE YÜKSELDİ

Yeni eklenen iki seçenekle birlikte Togg’un toplam renk kartelası sekize ulaştı. Şirket, böylece kullanıcılarına hem modern hem de kültürel dokunuşlarla şekillenen daha geniş bir alternatif sunmuş oldu.

TOGG MÜNİH'TEKİ IAA MOBİLİTY 2025'TE YERİNİ ALACAK

Öte yandan Togg, bu yıl Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025’te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle paylaşacak. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 8 Eylül’de basın günüyle başlayıp fuardaki yerini alacak.

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, start-up’lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025 Münih’te 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getirecek fuarda, Togg da ürün, tasarım ve teknolojileriyle fuarda bulunacak.