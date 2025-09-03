Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Yunus'tan acı haber geldi 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ağrı, Kayıp, Çocuk, Cansız Beden, Haber
Ağrı’da 1 Eylül'den bu yana haber alınamayan 14 yaşındaki Yunus Kerici'den acı haber geldi. Kerici'nin cansız bedenine Yazıcı Barajı’nda ulaşıldı.

Ağrı’nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü’nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici, 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’ten bu yana kayıptı. Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve geri döndüğü ve atının tamamen ıslak halde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin Yazıcı Barajı’nda yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yunus Kerici’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ağrı Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

