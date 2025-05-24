Günün en acı haberi! Kardeşini kurtarmak isterken can verdi

Adana'da sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Dilan boğularak hayatını kaybetti.

Dün ilçeye bağlı Zeynepli Mahallesi'nde iddiaya göre sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader Sungur, çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan ise onu kurtarmak için suya atladı.

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AMCA, İKİSİNİ DE ÇIKARDI

Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail Sungur, suya atlayarak onları çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Dilan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken Kader hastaneye kaldırdı.

DİLAN, KURTARILAMADI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.