Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Günün en acı haberi! Kardeşini kurtarmak isterken can verdi

Günün en acı haberi! Kardeşini kurtarmak isterken can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Dilan boğularak hayatını kaybetti.

Dün ilçeye bağlı Zeynepli Mahallesi'nde iddiaya göre sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader Sungur, çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan ise onu kurtarmak için suya atladı.

AMCA, İKİSİNİ DE ÇIKARDI

Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail Sungur, suya atlayarak onları çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Dilan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken Kader hastaneye kaldırdı.

Günün en acı haberi! Kardeşini kurtarmak isterken can verdi - 1. Resim

DİLAN, KURTARILAMADI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı için ek sefer ve ek kapasiteGalatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama! İki gün sürecek, işte program...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşlar fark etti! Halatla kıyıya çekildi - 3. SayfaVatandaşlar fark etti! Halatla kıyıya çekildiSkandal ortaya çıktı! Para karşılığı engelli raporu düzenleyenlere operasyon: 50 gözaltı - 3. SayfaSkandal ortaya çıktı! Engelli raporu operasyonuKars'ta fırtına felaketi! Çatılar uçtu, evleri başlarına yıkıldı... - 3. SayfaKars'ta fırtına felaketi! Vatandaşlar paniğe kapıldıSınıf arkadaşını bıçaklayan liseli kız öğrenci ile ilgili yeni gelişme - 3. SayfaKız öğrenci okulda arkadaşını sırtından bıçaklamıştıHenüz 11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından oldu - 3. Sayfa11 yaşındaydı! Kardeşini kurtarmak isterken canından olduGece saatlerinde ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi - 3. SayfaOrmandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...