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Günün en acı karesi! Kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Günün en acı karesi! Kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te önceki gece trafik kazasında hayatını kaybeden Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül e Atlas Mete için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene sedyeyle katılan acılı baba, gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı paramedik anne ve 2 çocuğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi.

SEDYEYE KATILDI

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, aile yakınları, hastane personeli, çok sayıda vatandaş ve kazada yaralanan baba sedye üzerinde katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, anne ve çocukları için dualar okundu. Sağlık çalışanları da yaşanan kayıptan duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Günün en acı karesi! Kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti - 1. Resim

KAHRAMANMARAŞ'TA DEFNEDİLECEKLER

Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, hayatını kaybeden anne ve çocuklarına başsağlığı diledi.
Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Günün en acı karesi! Kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Kaza, 1 Haziran gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Günün en acı karesi! Kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti - 3. Resim

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülseren Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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