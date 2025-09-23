Güpegündüz meydan savaşı! Yere düşürdüğü yetmedi, sırtından bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Atalar Mahallesi 952 Sokak'ta karşılaşan 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından başlayan kavga, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan taraflardan birisi, motosikletine binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

BİLEREK MOTOSİKLETİNE ÇARPTILAR

Üzerindeki elbiseleri yırtılan şahıs, halen tartışma yaşanan bölgeden uzaklaşmak isterken, kavgayı haber alınca olay yerine motosikletiyle gelen diğer kişi, uzaklaşmak isteyen şahsın motosikletine bilerek çarptı. İki motosikletin kafa kafaya çarpışmasında 2 şahıs yere düşerken, kavganın önceki tarafı olan kişi de gelince 3 kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu sırada kavganın ilk tarafı olan kişi, elindeki bıçağı yaralının sırtına sapladıktan sonra yere attı.

POLİS EKİPLERİ ZOR AYIRDI

Kavgayı ayırmak için yoğun çaba harcayan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, dakikalardır devam eden bıçaklı kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola sevk edildi.

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı, ardından yerde devam kavga ve 3'üncü kişinin gelip elindeki bıçağı yaralı şahsın sırtına sapladığı anlar yer aldı.