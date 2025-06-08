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Haber 16 gün sonra geldi! Onurcan Özdemir ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber 16 gün sonra geldi! Onurcan Özdemir ölü olarak bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir arama çalışmalarının 16. gününde ölü olarak bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni babası tarafından teşhis edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs'ta ailesiyle tarlaya giden otizmli  Onurcan Özdemir kayıplara karışmıştı. Küçük çocuğu bulmak için çok sayıda ekip seferber olmuş arama çalışmaları o günden bu yana aralıksız olarak devam etmişti.

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Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği Onurcan Özdemir'in cansız bedeninin babası tarafından teşhis edildiğini ifade etti.

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KİMLİĞİNİ BABASI TEŞHİS ETTİ

Valilik, "İlimiz Araban İlçesi Elif Mahallesinde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05 2025 günü saat 17.05' ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada 08.06.2025 tarihinde aramaların (16. gününde) Elif Mahallesi Kırkak Mevkiinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asyş. Bot Tim K. lığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği değerlendirilen ceset Baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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